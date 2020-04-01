Обо мне

Меня зовут Некрасов Роман Владимирович. Оказать услуги в области права на высоком уровне – главная цель моей работы. Блестящее регулирование споров, успешное решение юридических проблем любой сложности – всё это становится возможным при высокой квалификации.

В своей работе я ставлю цель выиграть, а не просто создать видимость рабочего процесса. Для комфорта клиентов я предоставляю гибкую ценовую политику и стремлюсь сохранить баланс между качеством услуг и их стоимостью.

Благодаря многолетней юридической практике я помогаю подобрать оптимальные правовые инструменты для разрешения различных ситуаций и обозначить успешное выполнение поставленной задачи.