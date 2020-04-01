Меня зовут Некрасов Роман Владимирович. Оказать услуги в области права на высоком уровне – главная цель моей работы. Блестящее регулирование споров, успешное решение юридических проблем любой сложности – всё это становится возможным при высокой квалификации.
В своей работе я ставлю цель выиграть, а не просто создать видимость рабочего процесса. Для комфорта клиентов я предоставляю гибкую ценовую политику и стремлюсь сохранить баланс между качеством услуг и их стоимостью.
Благодаря многолетней юридической практике я помогаю подобрать оптимальные правовые инструменты для разрешения различных ситуаций и обозначить успешное выполнение поставленной задачи.
Обязательными спутниками моей деятельности являются конфиденциальность и ответственность, поэтому мне доверяют сотни клиентов в самых сложных и деликатных ситуациях.
В своей работе я ориентируюсь на выигрыш и успех любого дела
Важная задача – это сохранение баланса между ценой и качеством услуг
Ориентация на результат, а не на участие способствует эффективности защиты
Комплексная оценка каждого случая и вовлечённость в проблему клиента
Большая благодарность и признательность юристу Некрасову Роману Владимировичу за четкое, грамотное, а главное, быстрое решение моего вопроса. Очень рекомендую, как специалиста, умеющего грамотно и результативно вести переговоры и составлять документы.
Юрист помог мне в Приморском районном суде, выиграли дело, взыскали через суд с должника 610 000 рублей. Делом занимался юрист Некрасов Роман Владимирович, крупный дядька, который грозно посмотрел на ответчика и взглядом загнал его «под лавку». Деньги давались по расписке. Мой юрист толковал ее как договор займа.
Ответчик по делу пытался оспаривать договор займа по безденежности. Но это у него не получилось. Судья рассмотрела дело в три заседания. А в апелляцию ответчик не успел. Пропустил срок на обжалование. Решение суда вступило в силу.
Здравствуйте! Прошу выразить благодарность юристу Некрасову Роману Владимировичу за профессионализм. С риэлтором Андреем было очень нелегко справиться, но Роман Владимирович смог. При изучении черновика договора у нотариуса Жижиковой он внимательно прочитал ее договор и указал ей на ее ошибки, которые она исправила, и уже потом мы их подписали. Очень импонировал тот факт, что он был со мной и подстраховывал до последней минуты при подаче документов на гос. регистрацию. Спасибо за отличную работу!
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